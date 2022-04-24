مطالب بتجريم استغلال الأطفال في العمل السياسي





تعهد والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بإنفاذ القرارات والتوصيات التي تعني بالطفل من ميلاده حتى بلوغ سن الرشد التي كفلها القانون لحماية حقوق الأطفال. وأعلن الوالي لدى زيارته أمس السبت، للمجلس القومي لرعاية الطفولة من أجل التعرف على مجهودات المجلس في حماية الأطفال، وأعلن عن إنشاء سبعة مراكز متخصصة بأنشطة الأطفال في كل محليات الولاية، ضمن موازنة العام المالي ٢٠٢٢م وتوفير كافة المعينات المطلوبة. وطالب الوالي الجهات المعنية بشأن الطفل بسن القوانين والتشريعات الكفيلة لحفظ حقوق الطفل وفق المواثيق الدولية التي تجرم استغلال الأطفال في ممارسات سياسية واقتصادية أو استخدام العنف ضد الأطفال.

إلى ذلك وجه والي الخرطوم وزارة التنمية الاجتماعية بتفعيل مجلس الطفولة الخاصة بالولاية ودعوة أعضاء المجلس للانعقاد فوراً لوضع برنامج عمل لمتبقي العام، وتفعيل دور المراكز المعنية بالأطفال بتنمية مهارات الطفل والعمل مع الجهات المعنية لإيجاد ساحات تخصص للطفل لممارسة هوايته.

من جانبه أبان أمين مجلس الطفولة الدكتور عبدالقادر عبدالله أبو أن المجلس يعمل على حفظ حقوق الطفل والمحافظة عليها، وأعلن تعاون المجلس القومي مع حكومة الولاية بغرض تحسين بيئة المؤسسات المعنية بتقديم خدمات مباشرة للأطفال. وقال عبدالقادر إن تأسيس المجلس جاء من أجل الحفاظ على حقوق الأطفال، حسب الاتفاقيات الدولية التي تجرم استخدام الأطفال في الصراعات والنزاعات السياسية.

صحيفة الحراك السياسي