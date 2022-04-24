تجمّع المهنيين السودانيين: السلطة الانقلابية تتحمّل”فوضى”كرينك





يقول التجمّع إنّه سيتمّ نشر تفاصيل الهجوم بعد التحقق.

حمّل تجمّع المهنيين السودانيين، السلطات الانقلابية مسؤولية الفوضى أحداث مدينة كرينك بغرب دارفور.

وقال التجمّع إنّ مدينة كرينك بغرب دارفور، تعرّضت إلى هجومٍ من قبل مجموعاتٍ على ظهور سيارات ودراجات نارية ودوابٍ، في الساعات الأولى من صباح اليوم واستمرّ حتى ساعات النهار.

وأضاف” لا زال الوضع الأمنى والصحي بالمحلية خارج السيطرة، حيث لا يوجد كادر صحي كافٍ لعلاج الإصابات، كما لا توجد فرق إسعاف تجلي الإصابات من الأحياء إلى المستشفي الأمر الذي يتسبب في موت عدد من المصابين نتيجة لتأخر التدخل الطبي”.

وتشهد مناطق عديدة في دارفور بين حين وآخر اقتتالا دمويًا بين القبائل، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

باج نيوز