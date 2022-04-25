تجمع المهنيين يدعو قادة الحركات للعودة إلى صفوف المقاومة





دعا تجمع المهنيين السودانيين، قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام بالوقوف مع القوى المناهضة للعسكر لاستعادة التحول المدني الديمقراطي.

ودعا التجمع في بيان، قادة الحركات لاتخاذ موقف واضح والانسحاب من مؤسسات الحُكم والعودة إلى صفوف المقاومةِ لاستعادة المسار الديمقراطي والمدني وتأسيس وضع دستوري جديد لا يقوم على مبدأ الشراكةِ السابقة التي تم تقويضها.

وحيا تجمع المهنيين مواقف بعض قيادات وقواعد الجبهة الثورية التي انخرطت في المقاومة السلمية ما بين المواكب والاعتصامات والإضرابات.

صحيفة الصيحة