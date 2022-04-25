وزير المالية: لا أملك عصا سحرية لحل الأزمة الاقتصادية





أقر وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم بأن البلاد تمر بظروف قاسية وصعبة على المواطن السوداني، خاصة أصحاب الدخل المحدود. وقال إن الكل يعاني بسبب أخطاء متراكمة، وشدد على ضرورة معالجة الاختلالات والعمل على مايحقق كل مايتطلع له الشعب السوداني.

وقال جبريل في الإفطار السنوي لاتحاد أصحاب العمل بحضور عضو مجلس السيادة الانتقالي سلمى عبد الجبار (وزير المالية لايملك عصا سحربة لحل الأزمة الاقتصادية)، لكنه أشار إلى فرص السودان الواسعة وإمكانياته في خلق واقع أفضل بإشراك القطاع الخاص، وإدارة التنوع المتوفر في البلاد. وقال جبريل نريد من القطاع الخاص أن يقوم بدوره سيما والبلاد في حاجة إلى إضافة قيمة للإنتاج. وأضاف الحكومة توفر البيئة والمعينات القانونية ومراجعة الرسوم والضرائب والقطاع الخاص بالإمكانيات، وأقر جبريل بخطأ تصدير الخام وقال حتى الآن نصدر منتجاتنا خاماً حتى القطن يصدر ببذرته. ولفت إلى فرصة السودان في تلبية نقص الغذاء في العالم بسبب حرب روسيا وأوكرانيا التي تغطي 30% من القمح، لافتاً إلى أن السودان مرشح لسد هذه الفجوة. وشدد على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً لإنجاح الموسم الزراعي، وأكد استعداده الجلوس مع قطاعات اتحاد أصحاب العمل المختلفة لتذليل كافة المخاوف والإعداد لموسم زراعي ناجح، وعول على القطاع الخاص في توفير فرص توظيف للشباب، وقال لانستطيع توظيف كل الشباب في القطاع الحكومي.

وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل هشام السوباط إن البلاد لاتزال تعاني من أزمة وتحتاج إلى تكاتف الجميع للخروج منها. وأشار إلى قبوله التكليف لقيادة الاتحاد في هذه الظروف وهمه الأكبر كيفية المساهمة في تحقيق جهود الدولة، لتحسين حالة الاقتصاد. وأشار إلى برامج الاتحاد في توفير السلع وتقديم مقترحات بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الخصوص، وكشف عن تحركات يقوم بها اتحاد أصحاب العمل خارجياً للترويج بفرص الاستثمار في السودان. وشدد على حرص الاتحاد بالقيام بدور كامل لجذب الاستثمارات، بجانب العمل على إنفاذ خطة استثمارية في مجال الزراعة.

صحيفة الحراك السياسي