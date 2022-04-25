أنطونيو غوتيريش : مسؤولية حماية المدنيين في دارفور تقع على عاتق الحكومة السودانية





أعرب الأمين العام للأمم المتحدة ؛ أنطونيو غوتيريش عن أسفه لمقتل مدنيين و وقوع هجمات على المرافق الصحية في محلية كرينيك بولاية غرب دارفور.

و دعا غوتيريش في بيان صادر عن فرحان حق ؛ نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لأعمال العنف مشدداً على أن المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين في دارفور تقع على عاتق الحكومة السودانية.

و أشار إلى إحاطته بالجهود التي تبذلها السلطات السودانية لمعالجة الوضع ، بما في ذلك الالتزام بإجلاء المدنيين الجرحى داعياً في الوقت ذاته إلى الإسراع بنشر قوات حفظ الأمن المشتركة وفقاً لاتفاقية جوبا للسلام.

و شدد على أهمية تعزيز الأمن في دارفور بما في ذلك من خلال تنفيذ اتفاق جوبا للسلام ، وتعزيز سيادة القانون ، وحماية حقوق الإنسان ، والتنفيذ الكامل للخطة الوطنية لحماية المدنيين ، داعياً إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف الطائفي الأخرى ، لضمان محاسبة المسؤولين عن الأعمال.

باج نيوز