لجان مقاومة العزوزاب: كاذب من يظن أننا سنسمح بأن تلامس أقدامه أرض الأحرار





كشفت مركزية لجان مقاومة العزوزاب عن رصدها تحركات لفلول (الكيزان) بحي الدباسين للحشد لدعوة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للإفطار في السادس و العشرين من رمضان.

وقالت المركزية في بيان لها، تحصلت “الجريدة” على نسخه منه، “لقد علمنا من خلال رصدنا لدعوة نائب المجلس الإنقلابي حميدتي للإفطار في يوم ٢٦ رمضان الموافق ٢٧ ابريل وذلك بحي الدباسين، كاذب من ظن أننا سنسمح بأن تلامس أقدامه أرض الأحرار في وضح النهار وفي شهر الإستغفار”.

وبعثت المركزية برسالة للفلول قالت فيها: مركزية لجان مقاومة العزوزاب ترسل رسالة واضحة وصريحة لفلول الكيزان المرتزقة الذين يعملون لصالح (الجنجويد) بأن تحركاتكم مرصودة وسوف نكشفكم فرداً فردا لكل سكان المنطقة، نعلنها واضحة صريحة بأننا سنقاوم وسنمنع قيام هذا الافطار.

الخرطوم : فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة