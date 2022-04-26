رئيس المريخ يُخيِّر “الجكومي” بين الاعتذار أو الاستقالة





أصدر رئيس نادي المريخ “حازم مصطفى”، بياناً مطولاً تحصلت “الصيحة” على نسخة منه، تحدث من خلاله عن الفيديو المُسرّب لنائب رئيس النادي “محمد سيد أحمد” وجاء في البيان ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان إلى جماهير المريخ

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) صدق الله العظيم

في البداية تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في خواتيم شهر الرحمة والمغفره والعتق من النار

أمة المريخ العظيمة ((جماهير وأقطاباً وكبار المارد الأحمر))

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

طالعتم بكل أسف الفيديو الذي تم تسجيله في اجتماع أسري في بيت كبير ورجل كبير وعظيم بعظمة المريخ “الريس ود الياس” يوم الجمعة 22/4/2022 للسيد النائب الأول لمجلس إدارة نادي المريخ في اجتماع لكبارنا ورؤساء تنحني لهم الهامات والقامات لمعالجة سوء التفاهم بيني والسيد نائب رئيس المجلس، والأسف على السقطة الأخلاقية وأن يصل المستوى بالاختلاف في وجهات النظر الإدارية أياً كان المُخطئ داخل المجلس إلى تدمير المريخ بالكذب والكسب الرخيص الذي يضر بسمعة المريخ أولاً والإضرار بالعلاقات الاستراتيجية التي بدأناها مع نادٍ كبير كالأهلي المصري في تبادل الخبرات الفنية والإدارية وشراكات ذكية تتجاوز حدود العقول التي لا تفكر إلا في البيع والشراء للذمم، والضرر الذي سيعيب المريخ في علاقته مع أندية تربطنا بها علاقة وطن قبل المنافسات الشريفة.

عليه، ما تم من الحديث في الفيديو (الكذب) يعد خروجا أخلاقيا ومهنيا من السيد النائب الأول لرئيس مجلسم إدارة نادي المريخ العظيم والأسف الأكبر أن يصدر هذا الكلام أمام رجال يحفظ لهم المريخ سيرتهم وعطاءهم العطر ويعرفون قدر المريخ.

جماهير المريخ العظيم

لو كان الحديث اتهاماً لشخصنا لسفهناه، ولكن أن يكون للمريخ في تاريخه وسُمعته والذي من المتوقع أن تترتّب على هذا الحديث الخطير عواقب وخيمة لا ينبغي أن يمر هذا الادّعاء الكاذب دون مُحاسبة حفاظاً على حقوق ومكتسبات النادي واحتراماً لعلاقاته مع الأندية المنافسة وأخلاقيات اللعبة والقوانين المنظمة لها، ومن باب الحفاظ على حقوق المريخ وسمعته وعلاقته الطيبة وتاريخ مشاركاته في هذه المنافسة على مر تاريخها الطويل.

باسم مجلس الإدارة أقدم اعتذاري لأمة المريخ وأقطابه وكباره أن يصل الانحدار في السلوك القيادي لرجل يعتبر هو الثاني في المجلس الذي يعول عليه الرشد وحُسن تدبير الأمور والبحث عن فرص لرفعة والمُحافظة على سمعة ناد كبير كالمريخ وبناءً على ما تقدم:-

أطالب السيد النائب الأول الأستاذ محمد سيد أحمد بأحد الخيارات الآتية لرد الاعتبار للمريخ وجمهوره:

1 / الاعتذار لجمهور المريخ والاعتراف بكذبه

2 / التقدم بالاستقالة

3 / الخضوع لمجلس محاسبة حسب اللوائح

الإخوة والأخوات جماهير المريخ، نعاهدكم أن نظل مُدافعين عن مكتسبات المريخ مُنتصرين له وليس لا نفسنا وأن نلتفت لمشروعات النادي التي تنتظرنا وبناء المؤسسية التي تحكمنا جميعاً وليست بطولات نصنعها بالزيف والصعود على رقاب الآخرين وحرق الآخرين.

المجد للمريخ …. والرفعة والتقدُّم لشعبه العظيم

أخوكم حازم مصطفى

رئيس مجلس إدارة نادي المريخ

صحيفة الصيحة