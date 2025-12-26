منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا

تأهل المنتخب المصري إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على جنوب أفريقيا بهدف مقابل لاشيء .

أحرز هدف المباراة الوحيد محمد صلاح في الدقيقة 45 من الشروط من ضربة جزاء .

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه محمد هاني بالدقيقة 48 بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل عنيف ليكمل منتخب مصر اللقاء بـ10 لاعبين.

وتراجع المنتخب المصري مفضلاً الدفاع عن مرماه في الشوط الثاني في ظل معاناته من النقص العددي، من بعد سيطرته على مجريات الشوط الأول .

وبهذه النتيجة اقتنص المنتخب المصري الـ 6 نقاط ليتصدر مجموعته ويكون أول المتأهلين للدور الثاني بصرف النظر عن أي نتائج لهذه المجموعة .

الشرق القطرية