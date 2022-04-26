وزارة الخارجية تكشف ملابسات المطالبة بانهاء تفويض (يونيتامس)





نفت وزارة الخارجية مطالبة وكيل الوزارة المكلًف؛ نادر يوسف، بانهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية خلال زيارته لنيويورك مؤخراً. وأوضحت الوزارة في تعميم أن ترأس نادر لوفد اللجنة التنفيذية للتعامل مع البعثة إلى نيويورك جاء لتسليم مصفوفة مطلوبات الحكومة لدعم الانتقال في البلاد، و تطبيق اتفاق جوبا للسلام. وأشارت إلى أن المقصود من المصفوفة ترتيب الأولويات لما تبقى من الفترة الانتقالية بحيث يكون التركيز على التحضيرات للانتخابات ثم البروتوكولات الأكثر الحاحاً كمرحلة أولى، بدلاً من تركيز جل عمل البعثة في الجانب السياسي.

صحيفة الحراك السياسي