السودان..طلب مفاجئ من النيابة بشأن أعضاء لجنة التفكيك المعتقلين





تقول اللجنة” نؤكّد للشعب السوداني وكلّ العالم أنّ أحرار لجنة التفكيك سيظلون في صمودهم إلى حين دحر الانقلاب في كل الساحات السياسية والعدلية.”

أعلن أعضاء لجنة التفكيك المعتقلين لدى النيابة، عدم دفع مبالغ مالية كضمان لعدم قانونية الإجراء.

جاء ذلك ردًا على مطالبة النيابة العامة هيئة الدفاع دفع ضمانة ضخمة تصل إلى 50 مليار ًا لبعض الأعضاء، بحسب تعميمٍ صحفي، لرئيس الهيئة الإعلامية والناطق الرسمي باسم التجمّع الاتحادي جعفر حسن عثمان، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت اللجنة”في مخالفة لقرار قاضي المحكمة المختص رفضت النيابة الافراج عن أعضاء لجنة التفكيك بالضمان العادي وذلك نسبة لعدم وجود تهم تستدعي الحجز”.

وأكملت”بعد مماطلة استمرّت عدّة ساعات في إجراءات الإفراج فاجأت النيابة هيئة الدفاع بطلبها دفع ضمان ضخم يصل إلى 50 مليارًا لبعض الأعضاء”.

وقالت الهيئة إنّ القرار يؤكّد استمرار سياسة الاعتقال غير القانوني والبلاغات الكيدية التي تواجه بها سلطات الانقلاب أعضاء لجنة التفكيك ولجان المقاومة.

والأثنين، قالت هيئة الدفاع عن معتقلي أعضاء لجنة إزالة التمكين، في بيان، إنّ المحكمة العامة بالخرطوم شمال، أصدرت قرارا برفض تجديد حبس كل المعتقلين من أعضاء اللجنة.

باج نيوز