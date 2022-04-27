تجمع المهنيين: ندعو للتصعيد لدحر الانقلاب والغاء سلام جوبا





حمل المتحدث الرسمي بإسم تجمع المهنيين السودانيين، الوليد علي، الانقلابيين المسؤولية كاملة عن ما يجري في كرينك والجنينة. و قال الوليد في تصريح لـ(الجريدة): “القوات التي تمارس قتل المواطنين العزل جميعها قوات نظامية، وحتى القوات التابعة لوالي الولاية موقعة على اتفاق سلام جوبا”، ووصف وليد ماحدث بكرينك والجنينة بالاحداث المؤلمة.

وأشار علي الى ان هذه الأحداث تزيد من الاصرار على حسم الانقلابيين ودحر الانقلاب وإلغاء سلام جوبا، فالنظام الحالي يستخدم نفس سياسات النظام البائد. و دعا الوليد القوى الثورية لرفع درجة التصعيد لاعلى درجة ممكنة لأن الاوضاع وصلت لدرجة غير محتملة على حد تعبيره .

الخرطوم: مروه الأمين

صحيفة الجريدة