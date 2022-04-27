شكاوي ملاك (الميني باص) من حملات نزع سياراتهم





شكا أصحاب ملاك الـ(ميني بص) من حملات نزع سياراتهم التي تتم في الشوارع العامة ومواقف المواصلات، وطالبوا وزارة التنمية الاجتماعية بالتراجع عن قرار حجز البصات من مالكيها الذي اتخذه مدير هيئة تنمية الصناعات منذ أكثر من 10 أيام، بحجة الفشل في سداد الأقساط الشهرية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم ملاك البصات (ميني بص)، عبدالإله الصديق، في تصريح لـ(الجريدة) أن أصحاب المركبات عاجزين عن تسديد المبالغ ، وكشف في الوقت ذاته أن هنالك عيوب كبيرة في التصنيع وغير مطابقة للمواصفات والمعايير وفي العقد المبرم، مما ادخل الملاك في ديون، ولفت إلى أن المشكلة بدأت منذ عام 2014 ولم نجد لها حلا حتى الآن.

الخرطوم: مآب الميرغني

صحيفة الجريدة