الاتحاد الأوروبي: الموقعون على اتفاق جوبا يتحملون مسؤولية حماية المدنيين





شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة وضع حد للعنف بولاية غرب دارفور و تقديم الجناة إلى العدالة. وقال الاتحاد في بيان صادر عن المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية ؛ بيتر ستانو الثلاثاء إن جميع الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام يتحملون مسؤولية مشتركة عن حماية المدنيين. وشدد ستانو على أن هنالك حاجة ماسة إلى إنشاء وتدريب قوات حفظ أمنية مشتركة من قبل القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة بموجب اتفاق جوبا للسلام. وأضاف “و يلزم التعجيل بها”. وتابع: “الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم المساعدة الانسانية للمحتاجين ويطلب من السلطات تسهيل الوصول الحر والآمن ودون عوائق إلى الجهات الفاعلة الانسانية على الأرض”.

صحيفة الحراك السياسي