تسريبات تكشف عن صراع خفي بحزب الأمة على أساس جهوي





برزت داخل حزب الأمة القومي، بوادر خلافات جهوية ومناطقية، وكشف تسجيل صوتي استمعت إليه )الحراك(، عن صراع خفي بين شقين من الحزب لانتماءات جهوية، وقال متحدث في التسجيل مخاطباً أعضاء المكتب السياسي للحزب: )بقيتو تلعبو بالحزب وتشمتو الناس علينا بعد وفاة أبو أم سلمة(، وأكد رفضه القاطع لازاحة رئيس الحزب المكلف، فضل الله برمة ناصر، وقال بلهجة حادة: )فضل الله برمة انتو ما بتشيلو .. بشيلو المؤتمر العام( وأضاف: )الحزب الآن به جهويات .. انتو عايزين تقلبوا الحزب غرابة وجلابة .. الحزب كان لاميهو سيدو الصادق المهدي .. وبعد ما بقى مافي مافيكم زول عاقل خالص!( ..واتهم المتحدث قيادات بأن لديها علاقات مع حزبي البعث والمؤتمر الوطني، وقال: )نحن عارفين هناك اشخاص لديهم علاقات مع البعثيين والمؤتمر الوطني(، وأردف: )ما تنسو الحزب دا حزب كل السودان وما حزب جلابة وانتو هسي خربتو عملتو جلابة(، وزاد: )واذا فرزتو غرابة وجلابة ما تتحملو إلا مسؤوليتكم.

صحيفة الحراك السياسي