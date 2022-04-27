أردوغان: قواتنا ستواصل اقتحام جميع أوكار إرهابيي “بي كا كا”





أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن جيش بلاده سيواصل اقتحام جميع أوكار إرهابيي تنظيم “بي كا كا” شمالي العراق.

جاء ذلك في كلمة الأربعاء، خلال مشاركته في برنامج الإفطار الرمضاني مع ممثلي المنظمات المدنية التركية، بإسطنبول.

وأوضح أردوغان أن 5 شهداء من القوات المسلحة التركية سقطوا في عملية “المخلب- القفل” شمالي العراق، مشيرا إلى تحييد وقتل نحو 60 إرهابيًا.

وأضاف: “القوات الخاصة التركية اقتحمت وستواصل اقتحام جميع أوكار إرهابيي بي كا كا”

العربية نت