اتصال هاتفي بين الجزولي وخالد عمر (سلك)





أجرى رئيس حزب دولة القانون والتنمية د محمد علي الجزولي اتصالا هاتفيا بالمهندس خالد عمر وزير مجلس الوزراء السابق والأمين العام للمؤتمر السوداني لتهنئته بإطلاق سراحه، وذكر الجزولي في اتصاله أن الدرس البليغ لما وقع لكلا الطرفين ينبغي أن يكون دافعا لموقف حازم وجاد لتنزيه الأجهزة العدلية من النيابة والقضاء عن التأثير الحزبي والتسييس وبالإجراءات الصحيحة والقضاء النزيه يثبت البريئ من المدان .

وقال الجزولي: هل تصدق يا باشمهندس أن القضاء ظل يجدد لي ثلاثة وعشرين شهراً من الحبس لأن النيابة كانت تكذب عليه وتزعم أنها قد ضبطت أسلحة في بلاغنا، وعندما ذهبنا إلى المحكمة إذا بالأسلحة هي لافتات خشبية وكتيبات، وقد ذكر خالد في محادثة الجزولي معه أنه كان يسأل النائب العام عن قضية الجزولي وكان رد النائب العام الأسبق تاج السر الحبر أن هنالك أسلحة مضبوطة.

وذكر الجزولي في محادثته أنه على القوى المدنية أن تتفق على انتقال سلس وآمن يرد السلطة للشعب حتى لا يستثمر الطامعون في الإنفرد بالسلطة من جميع الأطراف هذا التشاكس بين القوى المدنية.

وقد شكر المهندس خالد عمر دكتور الجزولي على الاتصال وهنأه بالبراءة القضائية ودعاه إلى لقاء تفاكري.

الخرطوم الرائد نت 27 أبريل 2022