شاهد بالفيديو.. فريق السفارة الامريكية بالسودان يقوم بتحضير “العصيدة” في إفطار جماعي بالخرطوم





شاركت رئيسة البعثة الامريكية بالنيابة وأعضاء فريقها في الخرطوم، بالتطوع في إعداد وجبات جاهزة في مركز الشهيد الريح للافطارات الرمضانية، إلى جانب المتطوعين السودانيين الذين كرسوا مجهوداتهم لخدمة الفئات الضعيفة.

ويقدم المركز 1200وجبة بشكل يومي في بنك الدم ، وبعض الداخليات، ومراكز العزل، والمستشفيات خلال شهر رمضان.

وعبّر أحد أعضاء السفارة “هذا هو عامي الثاني الذي أتطوع فيه، وهذه التجربة مصدر إلهام لي حيث تقف شاهداً علي كرم الروح السودانية في رد الجميل لمجتمعاتهم”.



وتبرعت السفارة بـ 100 كيلوغرام من الذرة لإعداد وجبة يوم من العصيدة، وفور الانتهاء من تحضير الوجبات، تذوق أعضاء السفارة بعض الأطباق التي أعدها المتطوعون الذين عملوا بجد واتقان.

الخرطوم: (كوش نيوز)