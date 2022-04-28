الجبهة الثورية: جهات محلية وإقليمية تتربص باتفاقية السلام





كشفت الجبهة الثورية أن لديها معلومات دقيقة بأن هنالك جهات محلية وإقليمية تتربص باتفاقية السلام، ونوهت إلى أن هذه الجهات تريد أن تنال من وحدة واستقرار البلاد.

وقال عضو المجلس الانتقالي مصطفى تمبور في تصريح لـ(اليوم التالي) أمس: (نحن في الجبهة ثورية لهذه الجهات بالمرصاد ولن نتيح الفرصة مطلقاً لأصحاب الأغراض حتى يحققوا حلمهم المدمر للبلاد).

وأكد أنهم ماضون مع الجانب الحكومي في تنفيذ السلام رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وأضاف: (يقيننا أنه بالصبر والعزم سنحقق كل آمال وتطلعات الشعب السوداني العظيم).

واستنكر تمبور تصريحات تجمع المهنيين السودانين بشأن اتفاقية جوبا للسلام، وشدد على أن اتفاقية جوبا هي الوحيدة التي استطاعت أن تجمع المعارضة المسلحة والمدنية في وثيقة واحدة لأول مرة في تاريخ السودان الحديث، وأشار إلى أنها نالت دعم وتأييد المجتمع المحلي والإقليمي والدولي وقال: (الاتفاقية أصبحت واقعاً لا يستطيع أحد إلغاءها لا تجمع المهنيين ولا غيره).

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي