وصول أجهزة الربط الكهربائي مع مصر للولاية الشمالية





أعلنت السفارة المصرية بالسودان، عن وصول أجهزة الربط الكهربائي بين البلدين.. قد وصلت هذا الأسبوع إلى ميناء بورتسودان .

وقال السفير المصري ، حسام عيسى ، في تعميم صحفي ، الخميس، إن وزارة الكهرباء السودانية قد قامت بنقل هذه الأجهزة التي تسمى ” معوضات القدرة غير الفعالة” من ميناء بورتسودان إلى المنطقة الشمالية للبدء في الأعمال المدنية الخاصة بتلك الأجهزة .

وأوضح السفير أن هذه الأجهزة ستمكن السودان من رفع قدرة طاقة الربط الكهربائي من 70 ميجاوات إلى 300 ثم إلى 1000 ميجاوات.

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