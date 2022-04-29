البرهان:إما التوافق أو الانتخابات .. حميدتي : اتفاق سلام جوبا ليس “غلطة”





قال رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الحل السياسي يتضمن خيارين إما بتوافق الشعب السوداني او إجراء انتخابات، وأضاف “لن نكسر رغبة عموم أهل السودان”.

ووصف البرهان خلال إفطار قيادة قوات الدعم السريع ، الخميس، إجراءات 25 أكتوبر الماضي بأنها فك احتكار السلطة من جهة واحدة غير مفوضة، مؤكداً أن التغيير فك الاحتكار ودعا للتوافق بين مكونات الشعب السوداني عدا حزب المؤتمر الوطني.

واعتبر دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، تتفق مع إجراءات 25 أكتوبر بشأن التوافق، وأضاف “الآن نحن دعينا للتوافق وهي نفس البتكلموا عنه هسي سواء فولكر ولا غيره حتى نحن ذاتنا ما دايرين نحتكر السلطة”، وأشار إلى أنه متى اتفق السودانيون سنجلس معهم من أجل الوصول إلى اتفاق دون “روشتات” من جهة أجنبية.

وأفاد البرهان أن العسكريين مستهدفين وأنهم يسعون من أجل الموقف الوطني الذي يمليه الواجب.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن الجيش لديه واجبات ومسؤولية ولا يسعى لرضاء أحد ، ورهن تسليم السلطة بوجود جهات مأمونة أو عبر انتخابات، مشيراً إلى أن العسكريين رأوا نوايا شركائهم السابقين، وأضاف “نحن ملتزمون للشعب السوداني بحمايته”.

وذكر البرهان أن القوات المسلحة قادرة على دمج القوات متى حانت الظروف المناسبة، مشيراً إلى أن البعض ينظر للقوات بأنها عبء على السودانيين، مؤكداً أنهم سودانيون ولم يأتوا من أوروبا وأمريكا وليس فيهم من يقف ضد مصلحة السودان.

وأكد البرهان أن قوة القوات النظامية في وحدتها، وأوضح أن كل القوات النظامية تعمل وفق واجبها الوطني بتنسيق كامل، وأضاف “نحن مستحيل يحصل بينا قتال ومافي زول بدعو لخلاف”.

واشار البرهان في هذا الصدد إلى أن قوات الدعم السريع تقاتل في أطراف السودان وتحرس البلد نيابة عن النائمين والذين يتفسحون في شوارع الخرطوم بعد تناول افطارهم بينما افراد القوات النظامية متواجدون في الاصقاع البعيدة”، وأضاف “هم يقاتلوا نيابة عننا في صمود لأجل هذا البلد”.

من جانبه، دعا نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، لتأسيس دولة حقيقية كالمرآة يرى فيها الجميع نفسه، وطالب القوى السياسية بتحمل المسؤولية، نافيًا بشكل قاطع وجود أي خلاف بين القوات النظامية مثلما ظل يروج البعض واضاف من يروجون لمثل هذه الأشياء سيكشفهم الشعب السوداني قريبًا، وأكد أن القوات النظامية لا تطمع في الحكم، وقال: “من يريد السلطة من العسكريين ليخلع بزته العسكرية ويلبس جلابية”، مشيراً إلى أن كل ما حدث في البلاد بفعل السياسيين ، وأوصى السياسيين بتحمل المسؤولية الوطنية وخدمة البلاد.

ونفى دقلو أن يكون اتفاق سلام جوبا “غلطة”، وأكد أنه من دون توقيع اتفاق السلام سيكون البديل الحرب، مشيراً إلى أن فاتورة الحرب باهظة، وأضاف” ليه نحارب.. بعد دا دايرين سلام ونمشي لي قدام مع بعض”، ودعا لتكملة اتفاق السلام بتنفيذ الترتيبات الأمنية وتعميق الثقة وتكملة بقية بنود الاتفاق.

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