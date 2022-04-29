الأرصاد تتوقع أن تحافظ درجات الحرارة على قيمها في معظم أنحاء البلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى على قيمها في معظم أنحاء البلاد، ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في غرب البحر الأحمر.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس للـ 24 ساعة القادمة أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري، الفاصل المداري يمر اليوم جنوب كسلا وشمال الدمازين وجنوب الابيض والفاشر وشمال نيالا والجنينة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس بوادي حلفا أبوحمد ودنقلا وكريمة وبورتسودان وكريمة وسنار، فيما تنشط حركة الرياح فى شلاتين وعطبرة وشندي والخرطوم وكسلا وحلفا الجديدة والفاشر والقضارف وود مدني الدويم والأبيض وأم البنين وأبو نعامة والنهود، وسيكون الطقس غائماً جزئياً في كل من الجنينة وكوستي وزالنجي والضعين والدمازين ورشاد وكادوقلي وبابنوسة نيالا فيما تتعرض حلايب لأتربة مثارة.

سونا