القبض على شبكة متخصصة في بيع و تزوير الأراضي بالابيض





تمكنت مباحث ولاية شمال كردفان من القبض على شبكة اجرامية متخصصة تتكون من 4 اشخاص تعمل في بيع وتزوير الأراضي بمدينة الأبيض بطريقة غير قانونية.

واوضح اللواء عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير شرطة الولاية في تصريح لـ(سونا) أن الشرطة عين ساهرة من اجل خدمة الشعب وحماية ممتلكاته من التلاعب والقرصنة.

وقال إن اجراءات التحريات لم تكتمل وهي في الأطوار النهائية حتى تكتمل محاور القضية وناشد المواطنين بتوخي الحذر بعدم التعامل مع اي جهة الا عبر الطرق الرسمية المتعارف عليها.

مدير مباحث ولاية شمال كردفان العميد كمال الدين عثمان أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمباني شرطة الولاية ان الجناة سلموا المواطنين عدد 200 قطعة أرض شاغرة بعقد باحياء مختلفة في مدينة الأبيض وعدد 600 عقد أراضي شاغرة باحياء متفرقة بالمدينة كانت في طور التنفيذ .

وكانت بحوزة الجناة وحدة عمل متكاملة تشمل مكنة طابعة اسكنر، طابعة ضخمة وجهاز كمبيوتر، واوراق ثبوتية، ختم مزور بإسم مصلحة الأراضي ومن خلال الافادات تم القبض على 4 متهمين بحراسة شرطة الولاية.

سونا