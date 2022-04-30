إغلاق جسر المك نمر وحظر التجمعات بوسط الخرطوم





طالبت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في إجتماعها يوم الجمعة، برئاسة والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، القائمين على أمر موكب يوم السبت، بضرورة الالتزام بالسلمية في المواكب وعدم السماح للمخربين بالدخول وسط المتظاهرين السلميين تفادياً لوقوع أعمال تخريب وإصابات.

وأعلنت اللجنة أن حركة السير ستكون يوم السبت الثلاثين من أبريل كالمعتاد، وأن الجسور مفتوحة باستثناء جسر المك نمر، كما أنها ستقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات بتمكين المواكب من توصيل رسالتها.

وأهابت اللجنة بالمواطنين أن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن منطقة وسط الخرطوم من السكة حديد جنوباً حتى القيادة العامة شرقاً وحتى شارع النيل شمالاً غير مسموح بالتجمعات فيها.

صحيفة الصيحة