الشرطة: القبض على (800) مجرم يومياً





كشفت شرطة ولاية الخرطوم، عن ارتفاع حصيلة ارتكاب الجرائم، ونوهت إلى إلقائها القبض على (800) مجرم يومياً بدلاً عن (200) مجرم سابقاً.

وأوضح مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء د. إبراهيم محمد شمين في مؤتمر صحفي اليوم، أن إدارته تلقي القبض على (800) مجرم يومياً بارتفاع بلغ (400%)، وارجع ارتفاع ظاهرة ارتكاب الجرائم إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى البطالة والوجود الأجنبي.

وكشف شمين، عن إلقائهم القبض على جميع العصابات الإجرامية التي كانت تعيث فساداً بمحليات أم درمان الكبرى وإيداعهم بالحبس والقضاء عليهم بصورة نهائية، وأكد أن الشرطة “صاحية” وستظل بالمرصاد لكل من يحاول ترويع المواطنين في أنفسهم وممتلكاتهم وارتكاب الجرائم.

في ذات المنحى، أعلن مدير دائرة جنايات ولاية الخرطوم، إلقاء القبض كذلك، على تشكيل إجرامي بمنطقة جبل أولياء ينشط في الابتزاز بالسلاح الناري ونهب الأموال عبر إيهام الضحايا بالانتماء لإحدى الحركات المسلحة، وكشف عن القبض على المجموعة إثر عملية نوعية نفّذتها شرطة محلية جبل أولياء وعُثر بحيازتهم على بطاقات عسكرية مزوّرة باسم إحدى الحركات المسلحة.

وأكد شمين، قدرة الشرطة على محاصرة المتهمين في جرائم ما يعرف بـ(9 طويلة) وإنهاء نشاطهم الإجرامي، وكشف عن ضبط (59) من المتهمين بجرائم الخطف وايداعهم الحبس بمحلية أمبدة.

وفي السياق، أكد شمين أن قرار والي ولاية الخرطوم بعدم امتطاء شخصين دراجة نارية (موتر) لا يستثني أحداً، مشدّداً على أن الشرطة ستتابع تنفيذ القرار على جميع المواطنين دون استثناء، فيما ستطبقه مضاعفاً على منسوبيها حال مخالفتهم له.

وعلى الصعيد، طالب ممثل أسر التجار المجني عليهم محمد النور سليمان، بسرعة البت بالإجراءات في مواجهة المتهمين وإحالتهم للمحاكمة حتى تفصل المحكمة في قضاياهم، وإنهاء تلك الظاهرة لا سيما وأن المواطن ظل خلال الفترة الماضية يحمل همين هما هم (الأمن والعيش)- حسب قوله، مؤكداً بأنه وفور إعلان الشرطة القبض على المتهمين تسبّب ذلك في رفع كثير من الألم عنهم.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة