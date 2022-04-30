السودان..محامو الطوارئ يحدّدون”6″ سجون لإقامة صلاة العيد





بحسب التعميم، فإنّ صلاة العيد ستكون أمام 6 سجون

وجّه محامو الطوارئ دعوة إلى قوى الثورة الحيّة، أسر المعتقلين، لجان المقاومة، وكلّ الثوار، لإقامة صلاة العيد في الباحات أمام السجون ومعتقلات الانقلابيين.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، السبت، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقال محامو الطوارئ، إنّ الخطوة تأتي تضامنًا مع المعتقلين.

وأضاف” ليعلم الانقلابيين بأنّ الاعتقال والانتهاكات والتعذيب لن تكسر شوكتنا، بل هي دافع للتمسّك بقضية توافقنا عليها جوهرها الخلاص من الاستبداد وترسيخ العدالة”.

وحدّد محامو الطوارئ بأنّ صلاة العيد ستكون أمام سجن النساء..أمدرمان، سوبا، كوبر، بورتسودان، الحوطية – الجزيرة ابا، دبك.

ومحامو الطوارئ، مجموعة من المحامين، يعملون على الدفاع للدفاع عن معتقلي الثورة من الشباب والشابات.

باج نيوز