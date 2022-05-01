سلطان دار مساليت يطلق مبادرة لوقف التصعيد القبلي بغرب دارفور





أطلق السلطان سعد عبدالرحمن بحرالدين، سلطان دار المساليت، مبادرة لوقف العدائيات والتصعيد القبلي بولاية غرب دارفور .

وتأتي هذة الخطوة في اعقاب الأحداث الأمنية الدامية التي شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية .

وعقد السلطان بحر الدين بالجنينة لقاءاً مشتركا مع المكونات المجتمعية بالولاية والذي أسفر بتوقيع وثيقة وقف العدائيات والتصعيد القبلي بكافة أشكاله.

وأتفق الجميع بان المجرم لا قبيلة له وطالبوا الدولة بفرض هيبتها وسيادة حكم القانون وبسط العدالة .

فيما أكد ممثل والي غرب دارفور الأستاذ محمد زكريا محمد بأهمية تمكين الأجهزة العدلية والقضائية الاضطلاع بدورها المنوط بها، والعمل على ايقاف كافة اشكال التصعيد وعدم الرضوخ والاستجابة للاستفزازات التي تزيد حدة التوتر.

إلى ذلك حمل المجتمعون مسؤولية علاج المرضى لحكومة الولاية، مناشدين في الوقت نفسه المنظمات الإنسانية والمجتمعية بضرورة الاسهام في معالجة الأوضاع الانسانية الراهنة التي تمر بها الولاية .

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