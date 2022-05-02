شاهد بالفيديو.. “خالد عجوبة” يشعل منصات التواصل الاجتماعي باتهامه لأحد قادة لجنة إزالة التمكين بـ”كدكة الشاشات”





أشعل عضو لجنة إزالة التمكين المحلولة خالد عجوبة، منصات التواصل الاجتماعي، بشنه هجوما هو الاعنف من نوعه على القيادي “وجدي صالح” واصفا اياه بـ”كدكة الشاشات”.

وقال عجوبة في البث المباشر الذي كتب عليه “صامولة حرامي الشاشات” إن صالح قد نهب شاشة “56 بوصة” من إحدى شركات شقيق الرئيس الراحل عبدالله البشير المصادرة، وأمر برفعها على سيارته مضيفا “شالها لانو عجبته”.

وأكد عجوبة أن البلاغات التي تم فتحها في صالح ورفاقه صحيحة واصفا محمد الفكي بالنزيه لكنه صمت عن كل التجاوزات.



ووصف عجوبة عمل لجنة إزالة التمكين المحلولة أنها كانت “دولة داخل دولة” متهما إياها بتسيس المؤسسات العدلية مشيرا إلى أن كل بلاغاتها ضد النظام السابق ” غير قانونية” وكشف بأنه قد صارحهم بذلك في اجتماع عام.

الخرطوم: (كوش نيوز)