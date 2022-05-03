عاجل ..حميدتي: ماذا بعد تسقط بس؟





حتى البشير كان يقول ماذا بعد تسقط بس.. ظهر لينا ناس بعد السقوط وتسيدوا المشهد وابعدوا الآخرين .

حميدتي: الدول التي كانت تدعمنا وتريد لنا الخير (شتمناها ونبذناها).. الوضع منذ البداية ما كان صاح وماشي غلط .

حميدتي: التغيير لم يمض بالطريقة الصحيحة، لأننا منذ 11 أبريل 2019 لم نجلس سوياً على الأرض لنُشخِّص المرض، ونعالج أخطاء الماضي، ودخلنا في الخلافات.. لا حل سوى أن نقبل ببعضنا البعض ونمضي نحو التوافق.

الفريق أول حميدتي: رحم الله الإمام الصادق، كان عامل لنا (وزنة وكنترول)، ومن البداية قال لينا الاتفاق لن يمضي للأمام بهذه الطريقة.

صحيفة السوداني