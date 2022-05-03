برمة ناصر: جهود لحل الأزمة السياسية بالبلاد





أوضح رئيس حزب الأمة القومي اللواء برمة ناصر أن هنالك جهود لحل الأزمة السياسية بالبلاد , مشيرا الى المبادرة الثلاثية التي يقودها رئيس البعثة الأممية بالسودان فلوكر بيريتس ، وممثل الاتحاد الافريقى محمد ولد لبات ، وممثل الايقاد .

وشدد برمة خلال لقاءه تجمع كيانات ثورة ديسمبر المستقل بمقر حزب الأمة القومي اليوم على ضرورة توحيد الصف الوطني، والعمل على إجراء حوار يفضي لحل سوداني سوداني .

وقال أن حزب الأمة القومي يقف ضد اي تدخل خارجي في الشأن السوداني، و يدعم اي مساعي تدعو لتسهيل الحوار السوداني السوداني .

ودعا برمة تجمع كيانات ثورة ديسمبر المستقل إلى الوحدة والتمسك بالأهداف الوطنية دون الركون لأي جهة كانت سياسية او غيرها، مشددا على ضرورة حماية تجمع كيانات ثورة ديسمبر المستقل ومنع سرقته .

واكد برمة ان السودان يحتاج إلى جميع أبنائه وبناته في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق من أجل وطن واحد موحد .

ورحب برمة بزيارة تجمع كيانات ثورة ديسمبر المستقل، مبينا أن حزب الامة كيان جامع ويدعم كل مبادرة تفضي الي أمن واستقرار البلاد.

وفي السياق نفسه أجرى تجمع كيانات ثورة ديسمبر المستقل زيارات اجتماعية وتفاكرية شملت عددا من الرموز والشخصيات المشهورة من بينها الممثلة القديرة فايزة عمسيب والإعلامي الاستاذ عوض جادين محي الدين .

يشار الى أن وفد التجمع ضم كل من الاستاذة منى عزت الأمين العام للتجمع , و يونس كجي الأمين السياسي للتجمع ، ومولانا حسن محمدي احمد رئيس الدائرة القانونية بالتجمع , وأحمد عابدين المنسق الإعلامي للتجمع .

وكالة سونا