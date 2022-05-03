بيان جديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي





تقول الوزارة إنّ أبوابها مفتوحة لممثلي العاملين بالتعليم العالى أو أيّ كيان معتمد فى الدولة لخدمة العاملين وتحسين أوضاعهم وسنستمع إلى آرائهم وأفكارهم بقلوب مفتوحة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، عدم إغفالها ملف الكوادر المساعدة، كاشفةً عن خطواتٍ تجري لتحسين الوضع المعيشي لكلّ العاملين بالتشاور مع الجامعات.

جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، الثلاثاء، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت الوزارة إنّه تمّ تطبيق الهيكل الراتبى الجديد للدولة للعاملين بالتعليم العالى أسوةً بزملائهم بمؤسسات الدولة الأخرى.

وأشارت إلى أنّ الهيكل الراتبي الخاص بأعضاء هيئة التدريس تمّ إنجازه لأنهم مستثنيين من قانون الخدمة المدنية منذ العام 2007م مثلهم مثل فئات أخرى كالقضاة والاستشاريين وغيرهم وذلك لاختلاف شروط الخدمة واختصاصات هذه الفئات عن بقية العاملين بالدولة.

وأضافت” ظهرت في الوسائط بعض البيانات لكيانات وتجمّعات بعدد من الجامعات أعلنت من خلالها أنّ الوزير رفض مقابلتهم وبعضها تؤكّد أن الوزير طلب مقابلتهم لكنها للأسف لم تكن موفقة فيما ادعته وحملت معلومات غير صحيحة”.

باج نيوز