شاهد بالفيديو.. القيادي”صديق يوسف” يكشف لأول مرة من أمر بإطلاق سراحه مع قادة المعارضة ويصف ماحدث في ديسمبر بانقلاب (قوش وابن عوف)





كشف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، القيادي بقوى الحرية والتغيير “صديق يوسف” لأول مرة من أمر بإطلاق سراحه مع قادة معارضة الانقاذ، في مارس 2019 قبل إذاعة بيان النائب الأول للبشير الفريق أول عوض بن عوف، ووصف لأول مرة ماجرى بانقلاب (قوش وابن عوف).

وقال “يوسف” في لقاء ببرنامج (الميزان السياسي) يوم أمس الاثنين، على قناة سودانية 24، جاءني مدير جهاز الأمن الأسبق “صلاح قوش” بمعتقلي بكوبر وأخبرني بأنه (مراعاة لسنك وحالتك الصحية، قرر النائب الأول للبشير إطلاق سراحك).

وأضاف: قلت له أنا العجوز الوحيد في المعتقل؟ قال لي معاك منو؟ قلت له معي، القيادي في حزب البعث علي الريح السنهوري، وعبد الجليل عثمان، وعلي سعيد إبراهيم، بعدها أمر ضابط بتسجيل أسماء الأربعة أشخاص هؤلاء وإطلاق سراحهم فوراً.



وأكد القيادي “يوسف صديق” بأننا من هذا وغيره، كانت لدينا معلومة مؤكدة بأن النائب الاول للبشير الفريق أول عوض ابن عوف، ومدير جهاز الأمن الفريق أول صلاح قوش، كانا يدبران لإنقلاب عسكري على البشير، وكانت (واضحة) وفق قوله.

الخرطوم: (كوش نيوز)