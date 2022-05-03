مناوي: الأحداث التي تقع في الخرطوم تنعكس على بقية الاقاليم





أكد القائد مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور ان خلافات القوى السياسية والأحداث التي تقع في ولاية الخرطوم تنعكس سلبا على بقية اقاليم البلاد، مؤكدا بان استقرار وسلامة الخرطوم يعني إستقرار وسلامة ولايات السودان الأخرى .

ودعا مني خلال مخاطبته حفل المعايدة لحركة جيش تحرير السودان بحي المهندسين بأم درمان، الحكومة الى أهمية التسريع في إجازة قانون إقليم دارفور حتى تكون حكومة الإقليم مسؤولة عن المؤسسات الأمنية لتطلع بدورها كاملا من أجل وقف الصراعات القبلية والإنفلاتات الأمنية بالاقليم .

وأوضح مني بأنه على مدى عشرين عام ماضية كانت هنالك مباديء وقيم تنادي بها حركته في الَمساواة والعدل والديمقراطية مشيراً الى ان القيم الإنسانية يجب أن تكون واحدة في كل بقاء العالم .

ونادى مناوي بالتخلي عن اللاءات ورفض الجلوس مع الغير مشيرا الى انه بعد سقوط النظام السابق كان على القوى السياسية ان تجلس لمعالجة أخطاء الثلاثين عاما الماضية .

وزاد “ان سقوط الإنقاذ لا يعني حل مشاكل السودان” وتابع بان قضية المركز والهامش أصبحت واقعا وأن هنالك قضايا يجب معالجتها عبر حوار حقيقي، مؤكداً بأنه بدون حوار لا يمكن بناء السودان.

وقال إن الحكومة الحالية وحكومة قبل ٢٥ أكتوبر وحكومة بعد ١١ أبريل لم تتمكن من وضع ملامح لحل الأزمة السياسية في البلاد، مشدداً على ضرورة إجراء حوار وطني عميق بين مكونات السودان .

وأوضح بأن هنالك فرصة للشعب السوداني للاعتراف بالآخر والقبول بالحوار حتى تتم معالجة الأزمات، وأضاف بان الثلاثة سنة كانت كافية في تحديد كيف يحكم السودان عبر دستور دائم للبلاد وليس وثيقة دستورية لان الدولة تحكم بالدستور الانتقالي وليس بالوثيقة.

الخرطوم 3-5-2022 (سونا)