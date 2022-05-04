مقاومة الخرطوم تعلن عودة المواكب المركزية وغير المركزية والمفاجآت





تقول لجان مقاومة الخرطوم” نهنئ الجميع بعودة مواكبنا المركزية والغير مركزية في شهر مايو وبه أيضا العديد من المفاجآت”.

أعلنت لجان مقاومة الخرطوم عن عدم موافقتها على أيّ تسويةٍ بأيّ شكلٍ من الأشكال، مؤكّدة تمسّكها باللاءات الثلاثة”لا تفاوض لا شراكة ولا شرعية”.

ودعت المقاومة في الوقت ذاته بحسب تعميمٍ صحفي، الأربعاء، جميع الثوار إلى الخروج في مواكب هادرة لإسقاط النظام الحالي وهدم الانقلاب وإرسال القتلة إلى مزبلة التاريخ.

وجدّدت مقاومة الخرطوم العزم على اقتلاع البلاد من أيدي الانقلابيين القتلة الذين ظلوا وما زالوا يمارسون أشدّ انواع البطش، والحروب الدامية ببثهم للفتن وسط أهالي دارفور.

ويشهد السودان احتجاجاتِ شعبيةٍ متواصلة منذ الخامس العشرين من أكتوبر تنديدًا بالانقلاب الذي نفذّه عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز