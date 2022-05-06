شرطة الخرطوم: وفاة المواطن”مجتبى عبد السلام” نتيجة حادث مروري





تقول الشرطة إنّ هناك أعدادًا من المتفلتين داخل هذه التظاهرات، بغية استغلالهم لنشر الفوضى لتحقيق أهداف تضر بالأمن والسلم المجتمعي.

كشفت شرطة ولاية الخرطوم، عن أنّ وفاة المواطن مجتبى عبد السلام، جاءت نتيجة حادث مروري أثناء تظاهرات شهدتها العاصمة، الخميس، معلنةً عن إجراء تحقيق لكشف الملابسات وتمليكها للرأي العام.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الجمعة، لإعلام شرطة الخرطوم، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت شرطة الخرطوم، إنّ الولاية شهدت تظاهرات محدودة بدأت من محطة باشدار، وأنّ قوات الشرطة قامت بواجباتها القانونية في تأمين المواكب والمسيرات وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت” وقعت بعض التفلتات أثناء هذه التظاهرات إلاّ أنّ قوات الشرطة تعاملت معها بالقدر المعقول من القوة القانونية اللازمة لتفريقها”.

وأعلنت شرطة الخرطوم، عن إصابة 28 مواطنًا بإصابات طفيفة، تلقوا على إثرها العلاج بمستشفى الجودة، فيما أصيب 37 فردًا من قواتها.

وتابعت” تّم القبض على عدد (٢٢) من المتهمين واتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة بدوائر الاختصاص منهم عدد (2) قُصَّر تم تسليمهم إلى وحدة حماية الأسرة والطفل”.

وأردفت” تمّ القبض على عدد (17) متهمًا تم فتح بلاغات في مواجهتهم تحت المواد(77/69) من القانون الجنائي من بينهم متهمة، إضافة لعدد (4) متهمين تم فتح بلاغات في مواجهتهم تحت المادة(15/ا) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بقسم شرطة الخرطوم شمال”.

وتعهّدت قوات الشرطة بالاضطلاع بواجباتها القانونية والدستورية حمايةً للمواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم و توفير الأمن والسلامة العامة وتأمين التحركات.

والخميس، شهدت العاصمة الخرطوم، مظاهرات تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

باج نيوز