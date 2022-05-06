تجمّع المهنيين السودانيين يبعث برسالة جديدة





يقول التجمّع إنّ هذه الجرائم والإنتهاكات موثّقة ومرصودة وسيكون مصير مرتكبيها المحاكمات العادلة والناجزة وعدم الإفلات من العقاب.

طالب تجمّع المهنيين السودانيين الأجسام النقابية والمهنية لإحكام التنسيق والعمل المشترك لبدء خطوات الاضرابات والوقفات الاحتجاجية وصولاً للإضراب الشامل.

جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، الجمعة، أطّلع عليه”باج نيوز”.

ودعا التجمّع جميع قوى الثورة الرافضة للانقلاب إلى توحيد الجهود والخروج في المواكب السلمية بانتظامٍ في الفترة المقبلة.

والجمعة، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن 73 إصابة جديدة في مليونية الخامس من مايو.

والخميس، شهدت العاصمة الخرطوم، مظاهرات تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

باج نيوز