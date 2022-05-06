المؤتمر السوداني يدعو إلى التصعيد والتنويع





يقول الحزب في البيان” التنسيق يجب أنّ يكون عبر جبهة موّحدة من أجلّ التعجيل”.

دعا حزب المؤتمر السوداني إلى مواصلة حراك المقاومة السلمي وتصعيده وتنويعه.

جاء ذلك بحسب بيانٍ صادرٍ، الجمعة، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وأوضح الحزب أنّ التصعيد والتنويع يجئ بتنسيق جهود كافة قوى الثورة، ميدانيًا وسياسيًا، عبر جبهة موّحدة من أجلّ التعجيل بهزيمة الانقلاب واسترداد مسيرة التحول المدني الديموقراطي نحو بناء الوطن الذي ينشده الشعب.

وقال حزب المؤتمر السوداني، إنّ الفيديو الذي أظهر إحدى سيارات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الانقلابية، تتعمّد مهاجمة مجموعة من المشاركين في مليونية الخامس من مايو، وتدهس بوحشية بالغة الثائر مجتبى عبد السلاد، دليل إدانةٍ قانونية ووصمة عارٍ.

وأشار إلى أنّ الفيديو يؤكّد استراتيجية السلطة الانقلابية الموغلة في الانحطاط التي تسترخص سفك الدم وإزهاق الأرواح في محاولتها البائسة لاستدامة سلطتها الغاشمة المستبدة.

والخميس، شهدت العاصمة الخرطوم، مظاهرات تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.

باج نيوز