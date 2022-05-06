الشرطة تعلن عن تحقيق عادل جراء التصرفات الفردية بموقف شروني





أكدت رئاسة قوات الشرطة أنها شرعت في إجراء تحقيق عادل وشفاف دون تردد وهو واجب حتمي والتزام اخلاقي وقانوني تقوم به الشرطة في مثل هذه التصرفات الفردية التي صاحبت تعامل القوات جوار موقف شروني .

وقالت الشرطة في بيان صحفي لها ان التحقيق يأتي من واجبها الحتمي والتزامها الاخلاقي والقانوني الذي تقوم به الشرطة، وأبانت أن التحقيق حول ما تناقلته مواقع التواصل الإجتماعي وإحدى القنوات الفضائية لواقعتي تهور وطيش لسائق دورية الشرطة وسط المتظاهرين وهو سلوك مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يشبه الشرطة وإرثها الممتد لأكثر من مائة وأربعة عشر عام في خدمة الوطن والمواطن وكذلك مقطع فيديو لشخص يحمل مسدس (طبنجة) و هو يتأهب للقنص والقتل لمعرفة هويته وتحديد تبعيته ان كان (نظامي او متظاهر مندس) لكشفه وتقديمه للعدالة بأسرع مايمكن دون تستر أو محاباة لإعطاء كل ذي حق حقه.

وتترحم قوات الشرطة على المتوفي والتعازي لأسرته وذويه وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين من القوات والمتظاهرين، وتكرر دعوتها لقادة الحراك التنسيق مع لجنة أمن الولاية والمحليات لضمان سلامة الارواح والممتلكات وعزل المخربين والمتفلتين وأصحاب الأجندة المغايرة.

سونا