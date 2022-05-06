شاهد بالفيديو.. أمين حسن عمر: لدينا 500 الف مقاتل في كل أنحاء السودان





برنامج / الميزان السياسي

عــلي ســودانية ④②

مع / د. أمين حســن عمــر

وفي / سؤال

عن حديث الرئيس البشير بقتل ثلث الشعب و التلويح

بكتائب الظل



أجاب /

كلها دعاية كاذبــة

وعلي عثمان كان يتحدث عن كتائب اسناد مدني

وليس سرا

أن لدينا 500 الف مقاتل في كل أنحاء الســودان

ولدينا ترتيبات طواري بمعني اذا وجد تهديد خطير علي البلد تفعل هذه الترتيبات …

وكان هناك قرار نحن لن نستخدم السلاح ضد شعبنا هذا القرار ليس الان بل في الماضي والحاضر والمستقبل …

ونستطيع أن نحصل علي السلاح اذا كانت الحركات المسلحة حصلت عليه وهي لايوجد لديها علاقات دولية انعجز نحن من الحصول عليه؟

*متداول