بنك السودان: السيطرة على حريق محدود بفرع الخرطوم





أكد بنك السودان في بيان أصدره اليوم الجمعة أنه تمت السيطرة على حريق محدود شب اليوم الجمعة 6-5-2022م في الثالثة صباحاً بمكب للنفايات مجاور لمبنى فرع الخرطوم بنك السودان المركزي بالناحية الشمالية الشرقية للفرع وانتقلت النيران بفعل الرياح الي داخل فناء موقف العربات من الناحية الشمالية الشرقية بالفرع .

وأشاد البيان بمهنية ومسؤولية قوات الدفاع المدني ولاية الخرطوم واوضح البنك أنها هبت لمكان الحريق بالسرعة المطلوبة.

وفيما يلي تورد (سونا) نص بيان بنك السودان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

شب حريق محدود فجر اليوم الجمعة 6/5/2022 في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحاً بمكب للنفايات مجاور لمبنى فرع الخرطوم بنك السودان المركزي بالناحية الشمالية الشرقية للفرع وانتقلت النيران بفعل الرياح الي داخل فناء موقف العربات من الناحية الشمالية الشرقية بالفرع وتعامل معها أفراد التأمين وقوات الدفاع المدني المداومين والمناوبين بمبنى البنك بالتعاون مع شرطة الدفاع المدني بولاية الخرطوم – والتي هبّت إلى الموقع بالسرعة المطلوبة – بكل مهنية ومسؤولية حيث تمت السيطرة على الحريق في وقت وجيز وانحصرت الخسائر فقط في تلف محدود ببعض الصناديق الخشبية الفارغة (اسكراب) وكذلك تلف محدود جدا في عربة توسان كانت متوقفة بالقرب من موقع الحريق، بالإضافة إلى تلف في عدد 4 من مظلات موقف العربات.

تم فتح بلاغ بالحادث بقسم الخرطوم شمال. وقامت الشرطة بإجراءاتها المطلوبة.

الجدير بالذكر ان السيد نائب المحافط صلاح الدين شيخ خضر ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية ومديرعام فرع الخرطوم ومدير عام العمليات المصرفية ومدير إدارة الحسابات بالفرع ومدير إدارة المكتب التنفيذي للسيد المحافظ ومدير إدارة وحدة الأمن والسلامة ومدير إدارة الخدمات منذ لحظة اخطارهم بالحادث حضروا لمبنى الفرع ووقفوا واطمأنوا على الموقف بالفرع والإجراءات التي اتخذت .

اعلام البنك المركزي

سونا