السودان..السلطات تعلن ضبط 13 مركبة و12 دراجة نارية





يناشد رئيس شعبة مباحث مرور الخرطوم المواطنين بعدم قيادة المركبات بدون لوحات، ويشير إلى استمرار الحملات خلال الأيام القادمة.

أعلنت شعبة مباحث مرور الخرطوم، عن ضبط 13 مركبة غير مقنّنة و12 دراجة نارية.

وقال رئيس شعبة مباحث مرور الخرطوم خالد عبد الرازق، بحسب إعلام شرطة الخرطوم، إنّ الحملة تجئ تنفيذًا لتوجيهات المدير العام لقوات الشرطة بتفعيل قانون المرور، بحجزر أيّ مركبةٍ تسير في الطرقات الداخلية دون لوحاتٍ أو بلوحاتٍ قديمةٍ غير السودان.

وأضاف” بدأت الحملة في أيام عيد الفطر المبارك وحتى اليوم الرابع وأسفرت عن ضبط عدد ثلاث عشرة مركبة غير مقننة واثنتي عشرة دراجة نارية،والمركبات بها عدد خمس مركبات بلوحات مزورة وبعضها بدون لوحات والبعض الآخر اشتباه وجارٍ التحقيق فيها لمعرفة أصحابها.

باج نيوز