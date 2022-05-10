(كوش نيوز) تجري حواراً مع السوداني الفائز بـ(بيت الأحلام) ربع مليون دولار .. لن أترك عملي بالسعودية،، كانت مشاركتي في المسابقة بغرض التسلية





تواصلت معه صحيفة (كوش نيوز) بمقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، التقانا ببشاشة وترحيب، مهنئا لنا بالعيد السعيد، يبدو عليه الزهد والتواضع والالتزام الديني، وحبه لوطنه السودان، وتمسكه بأصله، متزوج ورب لأسرة مكونة من بنين وبنات.

ينحدر “عبدالله محمد الحاج كنة” الفائز بجائزة بيت الأحلام، وقدرها 250 ألف دولار، من جزيرة كومي، بمحلية القولد شمالي السودان، يعمل مندوب مبيعات بالرياض منذ 40 عاماً.

قال (لكوش نيوز) شارك في هذه المسابقة قبل 7 سنوات، وانقطع عنها، ثم حاول هذه المرة من باب التسلية، والإجابة عن الأسئلة، بحكم شغفه بكل ما يُطرح من أسئلة، والاستمتاع بذلك، مؤكداً أن هدفه لم يكن الجائزة على الإطلاق.

وحول سؤال لماذا لم تفكر في شراء شقة أو منزل خارج السودان، لاسيما ببعض الدول التي تمنح مقابل ذلك المبلغ الجنسية، قال: بلادي وإن جارت علي عزيزة … وأهلي وإن ضنوا علي كرام، مضيفاً (لو أعطوني قصر وجنسية لغير وطني السودان، لا أتشرف بذلك، حب الوطن فطرة فطرنا الله عليها وهي فريضة ودين).

وفي إجابته حول إنهاء الغربة وترك العمل بالسعودية، قال أبو أسماء: أكرمني الله بعمل ولن أقطع رزقي، إلا للضرورة القصوى.

وحول وقع الخبر السار على الأهل والأصدقاء والمعارف، قال أن الخبر كان سعيداً غاية السعادة، لجميع الأهل والأصحاب من سودانيين وسعوديين ومصريين ويمنيين من مختلف الجنسيات، لم يصمت فيها هاتفي على مدار الساعة.

وفي إجابته بشأن بروده عند تلقي الخبر من الإعلامي مصطفى الأغا، قال: كان يشاهد في الدوري السعودي، وبدأ الاتصال به أولاً من قبل إحدى منسوبات قناة mbc وحقيقة لم أصدق، حتى كدت أن أغلق الهاتف، إلى أن أعطتني الأستاذ الأغا، وحتى وقتها ظننته مقلب، لأن صوته لم يكن واضحاً، وطلب مني تحويل القناة إلى mbc للتأكد، ووجدته فعلا على الهواء، شعرت ساعتها بربكة لذا بدت ردة فعلي للمشاهدين عادية.

وختم الفائز بربع مليون دولار، عبدالله الحاج كنة، بأن هذا رزق ساقه الله له، لم يكن يتوقعه، والأرزاق بيد الله تعالى، مضيفاً: هذا المال مال الله، وسأصرفه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فقط، شاكراً لصحيفة (كوش نيوز) المبادرة باللقاء والتواصل.

محمد الطاهر

الرياض: (كوش نيوز)