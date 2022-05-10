تربية وتعليم الخرطوم تعلن رفضها لتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية





أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم موقفها الثابت والرافض لتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية لقناعاتها التامة بأن مبررات ذلك منتفية وغير منطقية في ظل التقويم الدراسي للمدارس والجامعات وارتباط ذلك بعوامل أخرى مثل أحوال المناخ والطقس وأسباب تربوية تجعل التأجيل مضيعة لها مؤكدة بأنها الجهة الإدارية والفنية الوحيدة التي من شأنها أن تخاطبهم في شأن من شؤون العملية التعليمية والتربوية،.

وأكدت الوزارة في بيان لها خاطبت فيه كافة المعلمين والمعلمات المنتشرين في كل أرجاء الولاية أن اجتماع إدارات المرحلة الثانوية بمحليات ولاية الخرطوم السابق قد أصدر قرارا بضرورة إجراء مسح فوري وشامل ومكثف لمعرفة مواقف المقررات الدراسية بجميع المدارس(مدرسة مدرسة) وأن تقرير ذلك سيرفع لذات الاجتماع الذي سيعقد يوم غدٍ الثلاثاء بإذن الله تعالى بعد أن أبدت المدارس مواقف طيبة في المناهج الدراسية. وفيما يلي تورد سونا نص القرار:-

إدارة الإعلام التربوي والعلاقات العامة والمراسم بيان للمعلمين والمعلمات

تود وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم أن توضح موقفها الثابت والرافض لتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية لقناعاتها التامة بأن مبررات ذلك منتفية وغير منطقية في ظل التقويم الدراسي للمدارس والجامعات وارتباط ذلك بعوامل أخرى مثل أحوال المناخ والطقس وأسباب تربوية تجعل التأجيل مضيعة لها.

وتؤكد الوزارة لكافة المعلمين والمعلمات المنتشرين في كل أرجاء الولاية يحملون الخير ويتحملون في سبيل مهنتهم الكثير أن اجتماع إدارات المرحلة الثانوية بمحليات ولاية الخرطوم السابق قد أصدر قرارا بضرورة إجراء مسح فوري وشامل ومكثف لمعرفة مواقف المقررات الدراسية بجميع المدارس(مدرسة مدرسة) وأن تقرير ذلك سيرفع لذات الاجتماع الذي سيعقد يوم غدٍ الثلاثاء بإذن الله تعالى بعد أن أبدت المدارس مواقف طيبة في المناهج الدراسية.

وقد بعثت جوانب الاطمئنان الأولية المبدئية لمواقف المواد الدراسية المختلفة بأنها قد تجاوزت نسبة مرضية وقد تبقى القليل منها يمكن تداركه عبر زيادة ساعات الحصص أو يمكن أن يستغل يوم السبت حسب ظرف كل مدرسة خاصة وأن المدارس قد فرغت نوعا ما من العام الدراسي الحالي بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وبالتالي على المعلمين والمعلمات بذل اقصى الجهود مع طلاب وطالبات الصف الثالث حتى يكملوا كافة المقررات منذ وقت مبكر وتتم مراجعتها أيضاً.

وتعلن الوزارة لجميع المعلمين والمعلمات بأنها الجهة الإدارية والفنية الوحيدة التي من شأنها أن تخاطبهم في شأن من شؤون العملية التعليمية والتربوية، وتناشدهم بألا يسمعوا لأي دعوات ولا يستجيبوا لأي نداءات ولا يلتفتوا لأي جهات أخرى تريد أن تجعل من نفسها سلطة تعليمية موازية للوزارة وإدارات التعليم بالمحليات علماً بأن أي جهة من الجهات غير الوزارة لا تمتلك أدوات التعليم من النواحي الفنية والإجرائية ولا يجوز لها أن تتجاوز وزارة التربية والتعليم وتخاطب المعلمين لأنها جهة غير رسمية وغير محاسبة وغير مسؤولة. الإعلام التربوي- ولاية الخرطوم

سونا