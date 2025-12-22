دورة لتأهيل لجان الزكاة القاعدية بمحلية دنقلا

نظم المعهد العالمي لعلوم الزكاة، بالتعاون مع ديوان الزكاة بالولاية الشمالية، يوم السبت دورة تدريبية لتأهيل لجان الزكاة القاعدية بمحلية دنقلا، تحت شعار «نحو لجان قاعدية فاعلة»، وذلك في إطار برنامج تدريبي انتظم محليات الولاية.

وأكد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا، دكتور مكاوي الخير، لدى مخاطبته فعاليات الدورة، أن لجان الزكاة القاعدية تمثل رأس الرمح في العمل الزكوي، مشيراً إلى أهمية هذه الدورات في تجويد الأداء والارتقاء بالعمل الميداني للجان.

ودعا إلى التركيز على المجال الزراعي باعتبار محلية دنقلا من أكبر المحليات الزراعية، بما يسهم في تحقيق نسب عالية في الجباية. كما أشاد بجهود ديوان الزكاة بالولاية، لافتاً إلى وجود تنسيق محكم مع ديوان الزكاة بالمحلية وشركاء العمل الاجتماعي.

من جانبه، أكد أمين ديوان الزكاة بالولاية، الأستاذ الهادي محمد أحمد، العمل على تطوير أداء الديوان بالتنسيق مع لجان الزكاة القاعدية، موضحاً أن التدريب يستهدف تحقيق أداء نوعي يسهم في تعظيم شعيرة الزكاة ونشر فقهها.

وجدد التأكيد على استمرار دعم وإسناد القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة، إلى جانب مواصلة دعم الشرائح الضعيفة وتخصيص مشروعات إنتاجية للشباب.

وفي السياق ذاته، شدد مدير المعهد العالمي لعلوم الزكاة الاستاذ ابراهيم موسى عيسى، على أن لجان الزكاة القاعدية تشكل الأساس في عمل ديوان الزكاة، مؤكداً تميز أدائها بالولاية الشمالية مقارنة بولايات السودان.