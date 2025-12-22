كامل إدريس يخاطب مجلس الأمن الدولي احاطة مهمة عن السودان

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة إحاطة عن السودان ضمن جدول اعماله.

ويخاطب رئيس الوزراء دكتور كامل ادريس جلسة اليوم، عن الوضع في السودان.

وكان رئيس الوزراء قد وصل الى مطار جون كنيدي الدولي بنيويورك يرافقه مستشاريه د. حسين الحفيان ونزار عبد الله والسفير بدر الدين الجعيفري للمشاركة في اجتماعات مهمة بالامم المتحدة تتعلق بالشأن الإنساني وملف السلام في البلاد، وكان في مقدمة مستقبليه كل من السفير الحارث إدريس، المندوب الدائم في نيويورك، والسفير محمد عبد الله ادريس ، سفير السودان لدى واشنطون واعضاء البعثة.

وفور وصوله عقد معاليه اجتماعات مطولة مع البعثة بشأن المشاركة في جلسة مجلس الأمن المهمة التي سيخاطبها معاليه اليوم الاثنين 22ديسمبر 2025م.