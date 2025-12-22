نقابة المحامين السودانيين تستقبل رئيس لجنة التحقيق باتحاد المحامين العرب

جدد مولانا النقيب زين العابدين محمد حمد نقيب المحامين السودانيين دعم ومساندة نقابة المحامين لقوات الشعب المسلحة ومؤازرتها لها في حربها المقدسة ضد مليشيا الجنجويد التي ارتكبت أبشع الجرائم في السودان.

جاء ذلك خلال استقباله السبت لمعالي النقيب محمد المراد نقيب طرابلس لبنان الأسبق رئيس فريق التحقيق في جرائم مليشيا الجنجويد ووفده الكبير الذي ضم الأستاذ عبدالجواد أحمد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ومولانا طارق عبدالفتاح مساعد النقيب أمين العلاقات الخارجية بنقابة المحامين السودانيين.

النقيب محمد المراد أكد أن فريق التحقيق قد بذل جهدًا كبيرًا في تقاريره السابقة للوصول إلى نتائج تصلح بينات صلبة لإدانة هذه الفظائع التي ارتكبتها المليشيا في حق الشعب السوداني.

من جهته أكد الأستاذ عبدالجواد أحمد عضو فريق التحقيق أن اتحاد المحامين العرب يرفض رفضًا تامًا لأي محاولة تستهدف المدنيين أو تسعى لزعزعة واستقرار البلاد .

من جهة أخرى رحب الأستاذ عماد الفادني الأمين العام لنقابة المحامين السودانيين بضيوف النقابة مبينًا أنهم على استعداد كامل لتقديم كل المعينات اللازمة التي تسهل عمل اللجنة وتمكنها من تنفيذ مهمتها الأساسية التي جاءت من أجلها.