وزير الشباب والرياضة يتفقد أوضاع النازحين بمعسكر العفاض

إختتم وزير الشباب والرياضة بروفيسور أحمد آدم أحمد، زيارته للولاية الشمالية اليوم بتفقد أوضاع النازحين بمعسكر أزهري المبارك بالعفاض بمحلية الدبة وذلك برفقة الامين العام للمجلس الاعلي للشباب والرياضة الشباب بالولاية اللواء (م) عبد الرحمن أحمد فقيري ورئيس الهيئة الشبابية للإعمار والتعافي الوطني الأستاذ مزمل هاشم ومدير إدارة الرياضة الأستاذ معتصم جلال.

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى تنوير مفصل حول مجمل أوضاع النازحين الإنسانية والخدمية والجهود المبذولة لتوفير البيئة المناسبة لهم خاصة في جانب الأنشطة الشبابية والرياضية .

كما وقف الوفد على المناشط الرياضية داخل المعسكر والتي تشمل ملاعب لكرة القدم والكرة الطائرة،د حيث تم تكوين فرق رياضية من داخل المعسكر لممارسة النشاط الرياضي، إلى جانب السعي لتكوين فرق منظمة لكرة القدم والكرة الطائرة تضم البراعم والناشئين والشباب، في إطار تعزيز دور الرياضة في الدعم النفسي والاجتماعي .

وأشاد وزير الشباب والرياضة فى تصريح (لسونا) بالجهود المبذولة في المعسكر، مؤكداً أهمية الرياضة في تعزيز التماسك المجتمعي والدعم النفسي والاجتماعي، ومشيراً إلى اهتمام الوزارة بدعم الأنشطة الرياضية في معسكرات الوافدين والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإدراجها ضمن البرامج المستقبلية .

من جانبه اشاد الامين العام للمجلس الاعلي للشباب والرياضة بالشمالية بنتائج زيارة وزير الشباب والرياضة لمحلية الدبة وكافة محليات الولاية مؤكداً أنها أسهمت في الوقوف الميداني على أوضاع الشباب والمنشآت الرياضية، وتعزيز التنسيق بين الوزارة الاتحادية وحكومة الولاية. وأكد التزام حكومة الولاية بتنفيذ مخرجات الزيارة ودعم برامج الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة .