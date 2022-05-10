شاهد بالصور.. (قالت أقبل التعدد) فتاة سودانية حسناء (ترفع لافتة) في شارع عام بالخرطوم تطلب الزواج تشعل مواقع التواصل





أشعلت فتاة سودانية حسناء (رفعت لافتة) في شارع عام بالخرطوم، تطلب فيها الزواج، مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقل محرر (كوش نيوز).

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً لفتاة سودانية تظهر وهي تطلب الزواج عند إشارة مرورية وسط العاصمة الخرطوم.

و ظهرت الفتاة ترتدي اسكيرت وبلوزة، وتضع كمامة سوداء على وجهها، في الشارع العام عند إحدى إشارات المرور بالعاصمة السودانية، وهي تلوح بلافتة كتبت عليها «عايزة عريس أرغب في الزواج أقبل التعدد » ووضعت رقم هاتفها.

وتباينت ردود فعل رواد مواقع التواصل التي أثارت جدلا واسعا بعد ظهورها بين رفض الفكرة ووصفها بغير المقبولة. ورأى آخرون أن فكرة الفتاة عادية وشجاعة، وتدل على سعي الفتاة لحفظ نفسها بالزواج.

الخرطوم: (كوش نيوز)