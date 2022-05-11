السودان يدين انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية
ادانت وزارة الخارجية استمرار انتهاكات دولة الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية واشارت الوزارة في بيانها الصادر الأربعاء إلى تغول القوات الاسرائيلية على اراضي مخيم جنين واستشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين ابوعاقلة .
وتورد (وكالة السودان للأنباء) نص بيان وزارة الخارجية:
تٌعرب وزارة خارجية جمهورية السودان عن ادانتها وبأشد عبارات الشجب والاستنكار لاستمرار انتهاكات دولة الاحتلال الصهيوني على الاراضي الفلسطينية واعتداءاتها الوحشية هناك ، و اخرها حادثة اقتحام مخيم جنين الذى ادى الى استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة وإصابة الصحافي علي السمودي ، خلال تغطيتهما لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين .
وتؤكد الوزارة أن ما حدث هو جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الصحافة والإعلام التي لم تتوقف ، في ظل صمت المجتمع الدولي عن كافة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال .
وتطالب وزارة الخارجية بإجراء تحقيق دولي شفاف لكشف ملابسات انتهاكات حقوق الانسان بصورة عامة في الاراضي الفلسطينية ، وانتهاكات حرية الصحافة والصحفيين علي وجه الخصوص .
وإذ تدين وزارة الخارجية هذه الانتهاكات المتكررة، فإنها تجدد موقفها الثابت من دعم القضية الفلسطينية ، كما تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ، وفقا للمبادرة العربية في إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود الرابع من يونيو 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين .