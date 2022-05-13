السودان يعلن عن إنتاج 8.6 طن ذهب خلال الربع الأول للعام 2022





أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن إنتاج 8.6 طن من الذهب خلال الربع الأول من العام 2022م في قطاع التعدين بالسودان.

وقال مساعد المدير العام للشؤون الفنية جيولوجي مستشار عثمان سليمان حماد خلال حديثه لقناة CGTN الصينية، إن جملة إنتاج التعدين المنظم بلغ 5.22 طن، حيث كان نصيب شركات الامتياز منه 2.1 طن وكان المخطط 1.6 طن، فيما بلغ نصيب شركات مخلفات التعدين التقليدي (الكرتة) 3.1 طن، وكان المخطط 2.7 طن .

وفيما يتعلق بقطاع التعدين التقليدي قال مساعد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة للشؤون الفنية إن جملة إنتاج التعدين التقليدي في الربع الأول من العام 2022م بلغ 3.4 طن .

ووصف جيولوجي عثمان سليمان حماد أن هذه المؤشرات بالجيدة مقارنة بما تم التخطيط له، كاشفاً النقاب عن وصول 17 طن من الذهب إلى مصفاة السودان للذهب، وقال إن هذه النسبة تمثل ما بين (40 إلى 50%) من إجمالي الإنتاج المتوقع الذي بقدر ب35 طن خلال العام 2022م.

الخرطوم 13-5-2022 (سونا)