لجان المقاومة تُجدد رفضها المشاركة في الآلية الثلاثية





شددت لجان مقاومة الجريف شرق على رفضها المشاركة في الآلية الثلاثية تنفيذًا لبنود ميثاق تأسيس سلطة الشعب الذي وقعت عليه تنسيقية لجان مقاومة شرق النيل جنوب ضمن تنسيقيات الولاية خواتيم الأسبوع الماضي الذي ينص في بنده الأول على إسقاط الإنقلاب ورفض التفاوض المباشر و غير المباشر مع السلطة الإنقلابية.

واستنكرت اللجنة مشاركة منسوبين لها في اجتماع خاص بالآلية الثلاثية في الـ(15) من مايو الماضي ضمن وفد ضم عددًا من تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم مشيرة إلى أن ماحدث يعد خرقًا للميثاق سيما عقب توصيف الآلية نفسها كجزء من جولة المحادثات غير المباشرة.

وأكدت في بيان لها، اطلعت عليه (الجريدة)، على أن ما حدث هو تفاوض غير مباشر لا تسليم للميثاق وفقما ذكرت التنسيقيات الموقعة على بيان لقاء الآلية الثلاثية، معلنة تمسكها باللاءات الثلاث “لا تفاوض لا شراكة لا مساومة”.

وأورد عددّ من تنسيقات لجان المقاومة ـ شاركت في اجتماع للآلية ـ في بيان لها بأنها اجتمعت مع الآلية لتسليم وشرح الموقف السياسي المعبر عنه ميثاق تأسيس سلطة الشعب الموقعة عليه تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم في 11 مايو 202‪2م.

وتعقد الآلية الثلاثية المكونة من الإتحاد الأفريقي والإيقاد واليونيتامس عدداً من اللقاءات في إطار ( جولة المحادثات السودانية-السودانية غير المباشرة).

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة